L’Aquila, Amiternum: area archeologica, Vittorini “Riunione I commissione e sopralluogo sul campo per valutare potenzialità e strategie di valorizzazione” 

Una riunione “sul campo” per valutare potenzialit? e strategie di valorizzazione dell’area archeologica di Amiternum.

A convocarla ? il presidente della I commissione consiliare “Programmazione e Bilancio”, Livio Vittorini, che per il giorno 4 ottobre alle ore 14:30 ha indetto una riunione straordinaria dell’organo comunale per fare il punto sulle prospettive e le potenzialit? dei due siti di epoca romana, Anfiteatro e Teatro, di propriet? dello Stato e diretti dalla Direzione Regionale Musei Abruzzo del Ministero della Cultura che illustrer? ai convenuti i progetti in atto e i futuri scenari.

Nel prossimo triennio, 2024-2026, il Ministero della Cultura metter? a disposizione ingenti risorse, pari a un milione di euro, con cui verranno restaurate le strutture e migliorata l’accessibilit?.

“Sar? possibile incrementare l’attivit? di ricerca e sviluppo dell’area archeologica che oltre a un indiscusso valore storico ha enormi potenzialit? anche dal punto di vista turistico – recita il testo pubblicato online. – spiega il presidente Vittorini – Per questa ragione, oltre ai consiglieri componenti della commissione, saranno presenti l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, e la Direttrice Regionale Musei Abruzzo del Mic, Federica Zalabra che dirige i due siti del Teatro e dell’Anfiteatro, la Dirigente per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, Cristina Collettini, e il rettore dell’Universit? dell’Aquila, Edoardo Alesse – Con tutti queste Istituzioni il Comune dell’Aquila ha da tempo un importante accordo di collaborazione e sostiene le campagne di scavo nei terreni di propriet? dell’Universit? che, nel corso del tempo, hanno consentito di portare alla luce eccezionali testimonianze del passato di questo territorio – recita il testo pubblicato online. Valutare, in loco, ci? che ? stato fatto e ci? che pu? essere attuato per proseguire nella meritoria opera di riscoperta delle nostre radici non pu? che essere uno stimolo al fine di concordare e condividere azioni utili e prospettiche per consolidare, in chiave scientifica e turistica, alcuni dei luoghi maggiormente identitari per la nostra comunit?”.

