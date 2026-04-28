L’Aquila, Amiternum su due ruote: approvato il progetto per il nuovo percorso cicloturistico

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo “Amiternum su due ruote” finalizzato alla promozione della mobilit? ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e a favorire lo sviluppo del cicloturismo – recita il testo pubblicato online. Risultato vincitore del bando nazionale “Bici in Comune”, il progetto ? promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il dipartimento Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con Anci Sport e Salute, con l’obiettivo di finanziare i progetti migliori.L’intervento aquilano, che costituisce la prima linea di attivit? delle tre previste dal progetto, riguarda la realizzazione di un itinerario cicloturistico che collegher? l’anello ciclopedonale della zona Guardia di Finanza con il cuore del patrimonio archeologico di Amiternum. Il valore complessivo dell’intervento, cofinanziato dal Comune dell’Aquila con risorse proprie, ? di 93.348,60 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa ? realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila, partner del progetto e gestore del Parco archeologico di Amiternum, che supporter? il Comune nella definizione dei contenuti della segnaletica informativa e turistica, nonch? nell’organizzazione dell’evento inaugurale e nelle attivit? di valorizzazione dell’area – si legge sul sito web ufficiale. “Con l’approvazione di questo progetto – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilit? Paola Giuliani – l’Amministrazione intende incentivare la cultura della bicicletta non solo come pratica sportiva e strumento di benessere, ma anche come concreta alternativa ecologica”. “Particolare attenzione – spiegano Biondi e Giuliani – ? stata riservata al tema della sicurezza, grazie alla realizzazione di un attraversamento ciclopedonale sulla strada statale 80 concordato con Anas. Il progetto rappresenta, inoltre, un’importante opportunit? di valorizzazione dell’area archeologica di Amiternum e si inserisce in una pi? ampia strategia di promozione del turismo sostenibile, lento ed esperienziale”. “Nell’anno in cui L’Aquila ? Capitale italiana della Cultura, questo intervento segna un ulteriore passo verso una citt? sempre pi? attenta alla qualit? della vita e alla valorizzazione del proprio patrimonio – recita il testo pubblicato online. La promozione della mobilit? sostenibile non si esaurisce nella realizzazione di interventi infrastrutturali, ma rappresenta una visione pi? ampia che mette al centro la qualit? della vita, la tutela ambientale e una fruizione pi? equilibrata degli spazi urbani – precisa la nota online. Un percorso che ha trovato condivisione anche in sede consiliare: un ringraziamento particolare va al presidente della I Commissione, Livio Vittorini, per il contributo e il supporto assicurati all’iniziativa” concludono il sindaco e l’assessore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it