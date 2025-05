L’Aquila, Ammodernamento del PalaAngeli a Sant’Elia, via libera dalla seconda commissione

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del territorio, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare per gli interventi di ammodernamento del PalaAngeli, nella frazione di Sant’Elia – Lo rende noto il presidente, Guglielmo Santella – si legge sul sito web ufficiale. “E’ un ulteriore, decisivo passo per lo sviluppo di una struttura sportiva moderna e funzionale, pensata per rispondere alle esigenze del territorio – ha commentato Santella – il PalaAngeli rappresenta un’opera strategica per l’impiantistica sportiva nella zona est della citt?. Un punto di riferimento importante per la cittadinanza e le realt? sportive che la utilizzeranno, che non rappresenta soltanto un impianto sportivo, ma un punto di aggregazione, con spazi moderni, accessibili e polifunzionali”.“L’Amministrazione comunale – ha concluso Santella – conferma cos? la propria volont? di investire sullo sport come leva di crescita sociale, educativa e territoriale”.

