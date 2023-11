L’Aquila, Ampliamento dei Servizi comunali di asilo nido dell’Aquila. Sostegno del gruppo L’Aquila Futura al Consiglio comunale

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il gruppo L’Aquila Futura al Consiglio comunale dell’Aquila accoglie con favore l’iniziativa assunta dall’Assessore comunale Manuela Tursini, in accordo con l’amministratore unico dell’Afm, Alessandra Santangelo, circa l’istituzione di un tavolo di lavoro che ha lo scopo di dotare la partecipata di un contratto di servizio che disciplini le attivit? del settore pedagogico – recita il testo pubblicato online. Inoltre, si tratta di un’occasione per accrescere qualitativamente e quantitativamente i servizi per la prima infanzia, quali gli asili nido, e l’insieme delle prestazioni erogate alle famiglie con esigenze di conciliazione famiglia-lavoro – riporta testualmente l’articolo online.

“Con l’iniziativa assunta si d? una risposta forte e incisiva rispetto a quanto deliberato dal Consiglio comunale in materia di politiche per l’infanzia e per la famiglia – Iniziativa a cui dedicheremo il nostro apporto in termini di sviluppo progettuale e sostegno nelle sedi deputate al recepimento”, sottolinea la capogruppo di L’Aquila Futura, Laura Cococcetta – si legge sul sito web ufficiale.

“Come gruppo consiliare condividiamo anzitutto l’idea di rafforzare la collaborazione tra l’amministrazione comunale e la societ? partecipata, tracciando una linea di certezza programmatica che consenta di arrivare a conseguire obiettivi condivisi e comuni”, prosegue la capogruppo Cococcetta – si legge sul sito web ufficiale. “Inoltre, va sottolineato che l’ampliamento del servizio nido affidato all’Afm e la definizione di un contratto di servizio saranno essenziali anche per rafforzare le attivit? pedagogiche dando maggiore certezza al personale impiegato garantendo uno sviluppo dei livelli organizzativi dove potranno trovare risposte adeguate anche le aspettative organizzative ed economiche del personale”.

