L’Aquila, Anagrafe: Comune attiva servizio CIE a domicilio per persone con disabilità gravi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Servizio anagrafe del Comune dell’Aquila ha attivato un servizio che consente alle persone affette da disabilit? gravi, tali da non consentire lo spostamento dal proprio domicilio, di ottenere il rilascio della carta d’identit? elettronica – si apprende dal portale web ufficiale. “La procedura si articola in due fasi – – spiega l’assessore con delega ai Servizi demografici del Comune dell’Aquila, Paola Giuliani – L’utente, dopo aver fissato un appuntamento, viene contattato telefonicamente da un nostro dipendente che, davanti al pc, compila il modulo per il rilascio secondo le informazioni ricevute dall’interessato – riporta testualmente l’articolo online. Una volta conclusa la procedura si reca direttamente a casa del cittadino per mostrare il foglio riepilogativo della pratica, verificare che tutti i dati siano corretti e acquisire la firma del richiedente – si apprende dalla nota stampa. Nella stessa giornata viene chiusa la procedura e la documentazione viene trasmessa telematicamente all’Istituto Poligrafico dello Stato che si occupa della personalizzazione, della stampa e della spedizione della CIE. Il cittadino potr? optare per l’invio a casa (purch? qualcuno possa prendere in consegna il documento dal postino perch? altrimenti lo stesso viene reinviato al Poligrafico) o presso i nostri uffici in via Roma, delegando una persona di fiducia, dopo circa una settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Credo si tratti di un servizio significativo, dall’importante valore sociale che avvicina Ente e cittadini”.Le prenotazioni possono essere effettuate da un delegato di persona direttamente allo sportello negli orari di apertura al pubblico oppure a mezzo mail all’indirizzo: anagrafe@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it

