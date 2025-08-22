L’Aquila, Anci Abruzzo raccoglie l’invito di Papa Leone XIV

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) Abruzzo raccoglie l’invito di Papa Leone XIV, fatto proprio dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) e aderisce alla giornata di digiuno e preghiera per la pace, lanciando un forte messaggio di vicinanza e sostegno a tutti i popoli colpiti dai conflitti – precisa il comunicato. L’iniziativa si terr? domani, 22 agosto, alla vigilia della 731esima Perdonanza Celestiniana dell’Aquila, momento storico di riconciliazione e simbolo di fratellanza tra i popoli – “Si tratta di una giornata dal forte valore spirituale e simbolico che rappresenta per noi il primo passo di un percorso condiviso pi? ampio nel segno della solidariet? e dell’impegno per la pace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un cammino che proseguir? il prossimo 4 ottobre, quando l’Abruzzo avr? l’onore di offrire l’olio per la lampada votiva di San Francesco ad Assisi – precisa la nota online. Due gesti semplici ma carichi di umilt? e servizio, che esprimono la volont? dei nostri Comuni di farsi costruttori di speranza e dialogo”, ha dichiarato il presidente Anci Abruzzo e sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, che ha annunciato la propria adesione alla giornata, accogliendo personalmente lo spirito dell’iniziativa e scegliendo di osservare il digiuno per l’intero arco della giornata – Con la partecipazione a questa iniziativa, l’Anci Abruzzo intende dunque rilanciare il messaggio di solidariet? del Pontefice e del presidente della Cei nei confronti di tutte le popolazioni colpite da guerre e conflitti, alimentando una reale cultura della pace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un richiamo che si fa ancora pi? forte alla luce delle parole pronunciate da Papa Francesco durante la sua visita in Abruzzo il 28 agosto 2022, quando defin? L’Aquila “Citt? simbolo del perdono, della pace e della riconciliazione”.

