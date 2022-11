L’Aquila, Anci: sindaco Biondi incontra ministro Musumeci

- Advertisement -

L'Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato questa mattina il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci – precisa la nota online. Il colloquio, alla presenza del senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli, ? avvenuto a margine di un convegno tenutosi a Bergamo nell’ambito della XXXIX assemblea nazionale Anci.

“Un importante momento di confronto in cui ho rappresentato le esigenze della citt? dell’Aquila e del cratere 2009, soprattutto in vista della discussione prossima della Legge di Bilancio e dei conseguenti provvedimenti normativi necessari per continuare a garantire solidit? alle casse comunali e fluidit? nella erogazione di servizi alla comunit?. – ha spiegato il sindaco – ? stata anche l’occasione per illustrare lo stato dell’arte sulla ricostruzione e dei programmi attuati per completare il processo di rinascita in atto, anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Pnrr e del relativo fondo complementare per le aree colpite dal sisma 2009 e Centro Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Ho riscontrato attenzione e interesse da parte del Ministro Musumeci che ringrazio per la disponibilit? mostrata a testimonianza della riconquistata centralit? della citt? dell’Aquila nell’agenda politica nazionale con il nuovo governo Meloni”.

