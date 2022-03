L’Aquila, ANNIVERSARIO SISMA 2009: GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, il 5 aprile prossimo si svolger la fiaccolata in memoria delle Vittime del sisma del 6 aprile 2009 a cura del Comitato dei Familiari e del Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

Il ritrovo per i partecipanti fissato alle ore 21 nell’area antistante il tribunale, in via XX Settembre, con partenza fissata alle 21:30. Dopo la sosta davanti all’ex Casa dello Studente, quest’anno l’arrivo del corteo previsto al Parco della Memoria, restituito alla comunit lo scorso settembre, dove verr data lettura dei nomi delle Vittime e sar acceso il braciere della memoria da uno degli atleti della Nazionale Ucraina, ospite in citt a seguito dello scoppio del conflitto bellico, con la supervisione di un Vigile del Fuoco – riporta testualmente l’articolo online. Un gesto simbolico, di fratellanza, che unisce profondamente il popolo aquilano a quello vittima di nuovi drammi.

Alle 24, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in Piazza Duomo, sar officiata una Santa Messa in Suffragio delle Vittime del sisma, officiata dall’Arcivescovo Metropolita della Citt dell’Aquila e presidente della Ceam (Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana), Cardinale Giuseppe Petrocchi, cui seguir una veglia di preghiera a cura dell’Arcidiocesi.

In Piazza Duomo verr allestito un maxi schermo che consentir di assistere alla fiaccolata e alla celebrazione all’interno della chiesa, mentre, per il terzo anno consecutivo, sar azionato il dispositivo che emetter un fascio di luce che si staglier verso il cielo – recita il testo pubblicato online.

Alle 3:32 saranno effettuati 309 rintocchi, uno per ognuna delle Vittime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Il Comune dell’Aquila e il Comitato Familiari delle Vittime hanno lanciato un appello ad Anci nazionale e ad Anci Abruzzo affinch i Sindaci e gli Italiani, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, accendano nei loro Comuni e alle loro finestre, una luce di speranza, una candela o il cellulare, partecipando cos idealmente all’anniversario e ricordando anche le Vittime del Covid e di tutte le guerre –

Il 6 aprile alle 10:30 previsto un momento di raccoglimento davanti la Casa dello Studente e, a partire dalle 11, si svolger al Parco della Memoria l’iniziativa, promossa dal Comitato dei Familiari delle vittime, “Open mic”, un momento di riflessioni aperte dei cittadini e per i cittadini che potranno intervenire con un loro pensiero – recita il testo pubblicato online. Al termine sar piantumato un albero a significare speranza e vita –

Il 6 sar proclamato lutto cittadino per l’intera giornata; verr disposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere situate sugli edifici delle amministrazioni pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Quanto sopra descritto rappresenta un programma di massima che verr ufficializzato all’esito del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica convocato per la giornata del prossimo 4 aprile in Prefettura, nel corso del quale saranno definite modalit di accesso per disabili, chiusura delle strade e tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento in sicurezza della fiaccolata – si legge sul sito web ufficiale.

Nella giornata di venerd 1 aprile, infine, alle 10:30 il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, presenter una iniziativa legata alle commemorazioni del sisma 2009.

In allegato il manifesto con tutte le celebrazioni eucaristiche organizzate dalla diocesi dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

