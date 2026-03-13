L’Aquila, apertura al pubblico delle nuove collezioni del Polo Museale Universitario: una testimonianza del progresso scientifico e tecnologico.

Il Polo museale dell’Università degli Studi dell’Aquila (POMAQ) ha presentato in conferenza stampa le nuove collezioni che saranno ospitate nella sua nuova sede presso Palazzo Ciavoli-Cortelli, in via Roma 33. La nuova esposizione, situata al piano terra del palazzo, includerà strumenti collegati a diversi campi di studio, come le scienze biologiche, biotecnologiche, ambientali, informatiche, fisiche e ingegneristiche.

Le collezioni sono composte principalmente da strumenti dismessi dall’ateneo, ma anche da donazioni private, risalenti a un arco temporale che va dagli anni Cinquanta agli anni Novanta del Novecento. Il POMAQ sarà aperto al pubblico a partire dal 20 marzo 2026, in occasione della Giornata nazionale delle Università italiane e dell’iniziativa “Università svelate 2026” promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).

Al termine della conferenza stampa, il rettore Fabio Graziosi ha dichiarato: “L’obiettivo della giornata organizzata dalla CRUI è rendere le università meglio percepite nei territori in cui operano, dando loro l’opportunità di mettere in mostra i propri gioielli nascosti. Noi abbiamo deciso di declinare questa iniziativa aprendo un nuovo spazio del nostro Polo museale, dedicato a rappresentare l’evoluzione della storia moderna dell’ateneo, dei suoi dipartimenti e dei suoi laboratori di ricerca”.

Il prof. Luca Pezzuto, docente di Museologia e critica artistica, ha sottolineato che il POMAQ, inaugurato nel 2018, rappresenta una creazione giovane rispetto ad altre istituzioni simili. Nella nuova sede di Palazzo Ciavoli-Cortelli, saranno rappresentati tutti i dipartimenti dell’Università dell’Aquila, con l’intento di far dialogare tra loro materiali eterogenei, anche dal punto di vista estetico, per offrire al pubblico un percorso che racconti la storia e l’evoluzione degli strumenti e delle tecnologie utilizzate nel tempo.

Il Polo museale dell’Università dell’Aquila, che include anche il Museo delle ceramiche di S. Domenico e il Giardino alpino di Campo Imperatore, è stato descritto come un museo diffuso che si propone di valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’ateneo abruzzese. Con l’apertura della nuova sede, si intende offrire ai visitatori la possibilità di conoscere e apprezzare l’importante contributo delle università alla ricerca e all’innovazione nel corso degli anni.