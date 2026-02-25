L’Aquila, Apertura centro raccolta rifiuti Centi Colella

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Da domani apre all’Aquila il nuovo centro di raccolta di Centi Colella: un passo avanti verso l’economia circolareAprir? ufficialmente da domani, 26 febbraio, il nuovo centro di raccolta rifiuti a Centi Colella, un’infrastruttura particolarmente attesa dalla popolazione che rafforza in maniera significativa il sistema dei servizi ambientali del Comune dell’Aquila e rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di sviluppo dell’economia circolare sul territorio – recita il testo pubblicato online. Realizzato dal settore Ambiente del Comune dell’Aquila, insieme ad ASM S.p.A., l’infrastruttura si estende su una superficie complessiva di oltre 8.500 metri quadrati – precisa il comunicato. Si tratta di una struttura moderna, organizzata e progettata per facilitare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, consentendo di avviare a recupero o smaltimento un’ampia gamma di rifiuti, dagli sfalci verdi ai materiali ingombranti, fino ai piccoli e grandi RAEE, ossia le apparecchiature elettriche ed elettroniche – Il centro di raccolta dell’Aquila Ovest ? stato realizzato ex novo nell’ambito degli interventi finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007–2013, per un investimento complessivo di oltre 785mila euro, di cui 550mila a carico della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’attivazione della struttura ? stata preceduta dal completamento delle opere di raccordo con la viabilit? esistente lungo la SS17, per le quali ? stato acquisito il nulla osta di ANAS all’apertura di un accesso provvisorio al centro, con specifiche prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione, tra cui il divieto di effettuare manovre sia in ingresso che in uscita dall’area – viene evidenziato sul sito web. Il centro sar? operativo dal luned? al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30 (numero per la prenotazione: 0862 445901) e potranno accedervi i cittadini residenti nei comuni facenti parte della compagine sociale di ASM, muniti di documento di identit? in corso di validit? riportante l’indirizzo di residenza, nonch? i proprietari non residenti, purch? in possesso dell’evidenza del pagamento della TARI relativa all’unit? immobiliare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutte le informazioni di dettaglio saranno disponibili sul sito istituzionale asmaq.it..La nuova struttura ? dotata di percorsi chiari e segnaletica intuitiva per rendere le operazioni di conferimento rapide e sicure, con la presenza di personale qualificato – sei operatori dedicati – pronto ad assistere gli utenti e a fornire supporto sul corretto conferimento dei rifiuti – precisa il comunicato. L’area ? interamente videosorvegliata ed equipaggiata con un sistema di accettazione informatizzata che garantisce la totale tracciabilit? dei rifiuti, mentre la progettazione del centro risponde ai pi? moderni standard in materia di tutela ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’interno del polo sono inoltre presenti una sala didattica e una sala formazione destinate alle scuole e alle attivit? di sensibilizzazione promosse da ASM.Con l’apertura del centro di raccolta di Centi Colella si rafforza inoltre la dimensione intercomunale del sistema dei centri di conferimento del territorio aquilano – recita il testo pubblicato online. Il centro di raccolta situato in via degli Opifici a Bazzano, invece, assume ufficialmente la qualifica di “centro intercomunale”. La decisione ? stata adottata in risposta all’ampliamento della compagine sociale di ASM, che ora comprende diversi comuni (Cagnano Amiterno, Montereale, Pizzoli, Campotosto, Scoppito, Capitignano, San Pio delle Camere, Villa Sant’Angelo e Barete).Il nuovo centro di raccolta di Centi Colella nasce invece gi? con vocazione intercomunale: i Comuni indicati potranno conferire i propri rifiuti urbani in entrambi i centri di raccolta del territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per evidenti ragioni di prossimit? logistica, i territori ricadenti nell’area est del comprensorio faranno prevalentemente riferimento a Bazzano, mentre quelli dell’area ovest al nuovo polo di Centi Colella – viene evidenziato sul sito web. “Si tratta di un traguardo particolarmente significativo e atteso dalla nostra comunit?, che consente di potenziare ulteriormente la rete dei servizi ambientali cittadini e di compiere un passo concreto verso modelli di gestione dei rifiuti sempre pi? efficienti, sostenibili e orientati all’economia circolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’apertura del nuovo centro di raccolta di Centi Colella rappresenta il risultato di un lavoro sinergico che ha visto impegnati, nel tempo, il Comune dell’Aquila e ASM, attraverso l’azione dell’attuale governance ma anche della precedente, che ringraziamo per aver contribuito a creare le condizioni necessarie al conseguimento di questo importante obiettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Mettere a disposizione dei cittadini una struttura moderna, accessibile e funzionale significa rendere pi? semplice e immediato il corretto conferimento dei rifiuti e, al tempo stesso, rafforzare le politiche di tutela ambientale e di decoro urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Con l’attivazione di questo nuovo polo, inoltre, il sistema dei centri di raccolta assume una dimensione sempre pi? integrata su scala territoriale, a beneficio dell’intero comprensorio aquilano”, dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – si legge sul sito web ufficiale.

