L’Aquila, apertura mostra fotografica “Aurum Naturæ” di Marco Equizi: sguardo contemplativo sui paesaggi in bianco e nero

L’Aquila – Domani, lunedì 9 marzo, alle ore 10.00, si terrà l’apertura della mostra fotografica “Aurum Naturæ: Paesaggi in bianco e nero” di Marco Equizi. L’esposizione sarà ospitata fino al 24 marzo al Giardino d’Inverno del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

Il progetto fotografico vuole offrire uno sguardo contemplativo sul paesaggio, evidenziando la dimensione primordiale e incontaminata di territori spesso associati solo alle tragedie sismiche. Attraverso la fotografia in bianco e nero, si invita il pubblico a riscoprire il legame profondo tra gli elementi naturali e a riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

La mostra “Aurum Naturæ” è un’iniziativa volta a dare visibilità agli artisti locali, valorizzando il legame tra produzione artistica e paesaggio e contribuendo alla crescita culturale della comunità. Il progetto, nato con l’intento di raccontare autenticamente il territorio, è realizzato nel formato aureo, con punti di vista che invitano l’osservatore a immergersi nel paesaggio.

La serie fotografica, realizzata nell’arco di sei anni, dal 2014 al 2020, è divisa idealmente in quattro parti: Cielo, Forma, Acqua, Vegetazione. I punti di scatto, seppur riconoscibili in molti casi, non vengono indicati dall’autore. Un racconto audiovisivo arricchisce l’esposizione, accompagnando i visitatori in un percorso immersivo.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 9 al 24 marzo 2026, dalle ore 10 alle ore 18, con ingresso libero. Un’opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza dei paesaggi in bianco e nero di Marco Equizi e riflettere sull’importanza di preservare la nostra natura incontaminata.