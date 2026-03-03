- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
Attualità

L’Aquila, Appalti ASL 1: la soddisfazione del presidente del Comitato ristretto dei sindaci per l’assoluzione dei primari Bafile e Ricci

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Esprimo grande soddisfazione per la decisione del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale dell’Aquila che ha assolto con rito abbreviato il primario di Chirurgia vascolare dell’ospedale San Salvatore, Gennaro Bafile, e il direttore dell’Unit? operativa di Neurochirurgia, Alessandro Ricci, insieme al dirigente e ai funzionari amministrativi della Asl 1 coinvolti nell’inchiesta relativa ad alcune procedure di gara per la fornitura di materiale sanitario destinato al nosocomio aquilano”.Cos? il presidente del Comitato ristretto dei sindaci e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Il Gup – ricorda Biondi – ha accolto la stessa richiesta formulata dal pubblico ministero che in aula ha evidenziato l’assenza di comportamenti dolosi da parte degli imputati e la necessit? concreta di procedere all’acquisto dei presidi sanitari per garantire interventi indispensabili a pazienti in attesa di operazione”.“Si chiude cos? un capitolo che elimina quelle ombre che si erano addensate sulla sanit? pubblica aquilana che, finalmente, si sono rivelate inesistenti – aggiunge la nota pubblicata. L’assoluzione – dichiara Biondi – segna un passaggio fondamentale e conferma, ma non ne avevamo bisogno, piena dignit? professionale a chi ha sempre operato nell’interesse esclusivo della salute collettiva – viene evidenziato sul sito web. ? doveroso, allo stesso tempo, riconoscere il rigore e la correttezza delle indagini e della parte inquirente che con senso delle istituzioni ha chiesto l’assoluzione prendendo atto dell’assenza di dolo in coerenza con il principio di equilibrio tra la tutela della legalit? e la presunzione di innocenza che ? alla base dell’azione giudiziaria”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

