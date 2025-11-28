L’Aquila, Approvata in Commissione Bilancio la IV variazione di bilancio per 15 milioni di euro

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Fondi per l’ampliamento dei cimiteri di Collebrincioni, Monticchio, Preturo, San Vittorino e Santi e per le opere di urbanizzazione a Lenze di CoppitoLa Commissione Bilancio ha approvato la IV variazione al bilancio di previsione 2025-2027, una manovra che mette in movimento risorse per oltre 15 milioni di euro e permette di sostenere interventi strategici per numerose aree del territorio comunale – Tra le opere finanziate figurano l’ampliamento dei cimiteri di Collebrincioni, Monticchio, Preturo, San Vittorino e Santi, oltre alle opere di urbanizzazione previste in localit? Lenze di Coppito, dove sono in corso importanti sviluppi urbanistici e infrastrutturali.La variazione introduce complessivamente 13.270.524,42 euro in pi? sia sul lato delle entrate che su quello delle spese – Una parte rilevante delle risorse deriva dall’utilizzo di 2,27 milioni di euro di avanzo libero, cui si aggiungono incrementi significativi delle entrate correnti:Queste risorse permettono di avviare e completare interventi molto attesi, specialmente nelle frazioni, dove l’ampliamento dei cimiteri e il potenziamento delle infrastrutture rappresentano esigenze prioritarie per le comunit? locali.In merito all’approvazione della manovra, il Presidente della Commissione Bilancio, Livio Vittorini, sottolinea:?Questa variazione si inserisce in un bilancio solido, sano e virtuoso, che negli ultimi anni ha visto un significativo consolidamento della riduzione delle passivit?. Anche per il 2025 prevediamo un importante avanzo primario, segno di una gestione attenta e responsabile dell’amministrazione Biondi – ? grazie a questa solidit? che possiamo programmare e finanziare opere strategiche, in grado di rafforzare i servizi e migliorare la qualit? della vita nei nostri territori.?Una manovra, dunque, che guarda al futuro della citt? e conferma la capacit? dell’Ente di coniugare prudenza gestionale e investimenti concreti per la comunit?.

