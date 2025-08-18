L’Aquila, Approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione di 30 alloggi del Progetto CASE a famiglie con fragilità sociale

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Settore Politiche Sociali del Comune dell’Aquila ha approvato la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di 30 alloggi del Progetto CASE. Le abitazioni saranno destinate a nuclei familiari gi? costituiti, con un massimo di sei componenti e un reddito ISEE fino a 10.000 euro, in condizioni di particolare fragilit? sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ?Con questa graduatoria – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini – diamo una risposta concreta e immediata a famiglie che vivono situazioni di difficolt? abitativa – si apprende dal portale web ufficiale. ? un segnale importante di attenzione verso le fragilit?, che unisce il sostegno materiale alla volont? di rafforzare il tessuto sociale della nostra citt?, offrendo stabilit? e prospettive – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’amministrazione Biondi continuer? ad intervenire con strumenti concreti e orientati ai bisogni reali delle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ?La graduatoria, comprensiva delle domande ammesse ed escluse ? pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

