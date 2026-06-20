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L’Aquila: Approvata proroga per perimetrazione territorio, Verrecchia (FdI) “Più tempo ai Comuni per completare passaggio strategico”

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Nell’ultima seduta del Consiglio regionale d’Abruzzo, svoltasi il 16 giugno scorso, è stata approvata una proroga di sei mesi del termine previsto per l’approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato da parte dei Comuni, così come stabilito dalla nuova legge urbanistica regionale. La notizia è stata resa nota da Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, il quale ha commentato: “Più tempo ai Comuni per completare passaggio strategico”.

La nuova scadenza per l’approvazione della perimetrazione del territorio è stata fissata al 21 dicembre 2026, consentendo alle amministrazioni comunali di avere un tempo congruo per completare un’attività complessa e strategica. Questo passaggio è fondamentale per la corretta attuazione della riforma urbanistica regionale e per una pianificazione del territorio più efficace e coerente con le esigenze delle comunità locali.

Verrecchia ha sottolineato che con questa proroga la Regione Abruzzo conferma la volontà di accompagnare i Comuni nel percorso di adeguamento alle nuove disposizioni normative, garantendo le condizioni necessarie affinché gli adempimenti previsti possano essere svolti con la massima attenzione e qualità. Il provvedimento sarà presto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), rendendo pienamente operativa la nuova scadenza prevista dalla norma.

La decisione di prorogare il termine per l’approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato è stata accolta positivamente come una misura che favorirà una migliore pianificazione del territorio regionale, rispondendo alle esigenze delle comunità locali.

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