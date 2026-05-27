L’Aquila, Approvata riforma idrica regionale: Abruzzo all’avanguardia per sostenibilità e innovazione

Il Consiglio regionale d’Abruzzo ha recentemente approvato una riforma epocale del sistema idrico regionale, ponendo così l’Abruzzo all’avanguardia nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e delle esigenze dei territori. La riforma, definita dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia come “all’avanguardia” e in linea con le migliori pratiche nazionali e internazionali, garantirà una gestione più efficiente, sostenibile e innovativa delle risorse idriche della regione, a beneficio di tutti i cittadini e nel rispetto delle esigenze territoriali.

Secondo quanto dichiarato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, mettere l’accento sull’importanza dell’acqua significa guardare al futuro della regione e affrontare con responsabilità temi cruciali come la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Si tratta quindi di una trasformazione che, oltre a rappresentare un traguardo locale, potrebbe rendere l’Abruzzo un punto di riferimento a livello nazionale per l’approccio integrato e innovativo alla gestione delle risorse idriche.

Tiziana Le Donne, responsabile dell’Ufficio stampa, ha sottolineato l’importanza di questa riforma e il contributo di Fratelli d’Italia al processo di trasformazione. L’obiettivo principale è quello di migliorare l’efficienza, la sostenibilità e l’innovazione nella gestione delle risorse idriche, garantendo al contempo il rispetto delle esigenze dei cittadini e dei territori.

La riforma idrica regionale rappresenta dunque un passo significativo per l’Abruzzo, che si prepara a diventare un modello di riferimento in ambito nazionale per la gestione delle risorse idriche. Si tratta di un importante risultato che riflette l’impegno della regione nel promuovere pratiche sostenibili e responsabili, orientate alla salvaguardia dell’ambiente e al benessere delle comunità locali.