L’Aquila: Approvata una riforma moderna per un’agricoltura competitiva e un territorio tutelato

Il Consigliere Regionale Nicola Campitelli, promotore della nuova legge urbanistica sulle nuove costruzioni in zone agricole, ha espresso soddisfazione per l’approvazione del Regolamento di attuazione in II commissione. Secondo Campitelli, questa approvazione rappresenta un passo decisivo verso un’agricoltura moderna, sostenibile e vicina alle esigenze delle aziende agricole.

Il Regolamento introduce una visione innovativa basata sul “Progetto di Sviluppo Aziendale”, mettendo al centro la programmazione e la competitività delle aziende agricole. Simultaneamente, semplifica il rapporto con i Comuni, deputati alla pianificazione urbanistica del territorio. L’obiettivo è sostenere le piccole imprese e i giovani agricoltori, prevedendo procedure semplificate e agevolazioni economiche per favorire il ricambio generazionale.

Particolare attenzione è stata riservata alla tutela del territorio e del paesaggio rurale. Il recupero prioritario degli edifici esistenti, il contenimento del consumo di suolo e l’obbligo di mantenere la destinazione agricola degli interventi mirano a garantire uno sviluppo ordinato, lontano da speculazioni edilizie.

Campitelli ha concluso affermando che si tratta di una riforma che guarda al futuro dell’agricoltura abruzzese con strumenti concreti, moderni e sostenibili. La legislazione approvata promette di favorire un’agricoltura competitiva e un territorio tutelato.

L’approvazione del Regolamento rappresenta dunque un importante traguardo per il settore agricolo abruzzese, confermando l’impegno delle istituzioni regionali a supportare e valorizzare le aziende agricole del territorio.