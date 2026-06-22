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Politica

L’Aquila, approvato emendamento Forza Italia: esteso il Fondo Garanzia Prima Casa alle persone con disabilità e famiglie

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Il Piano Casa approvato oggi in Parlamento include un importante emendamento che estende il Fondo di Garanzia Prima Casa alle persone con disabilità e ai nuclei familiari che convivono con familiari disabili. Questa novità è stata accolta come un risultato politico di grande rilievo da Luca Rocci, consigliere di amministrazione dell’Ater della provincia dell’Aquila e tecnico in quota a Forza Italia.

Secondo Rocci, l’innalzamento della garanzia fino all’80% consentirà a molte famiglie di guardare al futuro con maggiore serenità, superando ostacoli che troppo spesso hanno impedito la realizzazione del progetto di una casa propria. Il consigliere sottolinea come Forza Italia continui ad essere il partito del fare, capace di trasformare i principi in misure concrete a favore delle famiglie e di portare proposte attente ai bisogni reali dei cittadini all’interno dell’azione di governo.

Rocci auspica che il dibattito sul Piano Casa prosegua, considerando l’importanza di valutare un ulteriore rafforzamento delle risorse disponibili. L’aumento dei costi dei materiali, dell’energia e della manodopera hanno modificato profondamente il quadro economico, rendendo necessario un adeguamento delle risorse destinate all’accesso alla proprietà della casa e al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio.

Il consigliere di amministrazione dell’Ater conclude richiamando l’importanza di sostenere politiche che mettano al centro la persona, la famiglia e l’inclusione sociale, lavorando affinché il diritto alla casa sia sempre più accessibile. Forza Italia e il centrodestra si impegnano a garantire che il Piano Casa produca effetti concreti e duraturi, accompagnando le buone norme con finanziamenti adeguati alle esigenze reali del territorio e delle famiglie.

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