L’Aquila: Approvato emendamento per stop vendita alcolici nei distributori automatici

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha recentemente approvato un emendamento proposto da Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia, che vieta la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici. Questa iniziativa, inserita nella legge n. 23 del 2018, mira a rafforzare la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e la protezione dei minori.

Verrecchia ha sottolineato l’importanza di questo divieto, sottolineando che “troppo spesso la vendita automatizzata di alcolici avviene senza alcuna possibilità di controllo effettivo sull’età dell’acquirente”. L’assenza di personale incaricato rende difficile impedire l’accesso alle bevande alcoliche da parte dei minori, esponendo la comunità a rischi che devono essere evitati.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha dichiarato che la presenza di un esercente rappresenta una garanzia fondamentale in quanto consente verifiche dirette e promuove comportamenti più consapevoli. Questo provvedimento, secondo Verrecchia, rappresenta una scelta di responsabilità e buon senso da parte del Consiglio regionale, che si impegna a costruire una società più sicura e a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Verrecchia ha ringraziato i colleghi consiglieri che hanno sostenuto la proposta, evidenziando che questo intervento si traduce in una risposta concreta alle famiglie, ai cittadini e a tutti coloro che chiedono maggiore attenzione e protezione per i giovani.

L’iniziativa è stata accolta positivamente per la sua finalità di prevenire fenomeni di abuso e consumo irresponsabile, soprattutto tra i più giovani, e di contrastare situazioni che possono degenerare in problemi di ordine pubblico e sicurezza.

Con questa decisione, il Consiglio regionale dell’Abruzzo si impegna a lavorare per garantire una convivenza più armoniosa e a promuovere comportamenti responsabili in materia di consumo di alcolici.