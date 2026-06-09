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Politica

L’Aquila, approvato finanziamento di oltre 1,2 milioni di euro per l’assistenza ai pazienti autistici

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Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha dichiarato che è stato mantenuto l’impegno assunto pubblicamente riguardo al finanziamento aggiuntivo di oltre 1 milione e 200mila euro per l’assistenza ai pazienti con disturbi dello spettro autistico nell’area della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

Verrecchia ha sottolineato l’importanza di questo provvedimento, annunciando che grazie al lavoro svolto e alla collaborazione istituzionale è stato possibile garantire la presa in carico dei pazienti e ridurre le liste d’attesa che stavano creando preoccupazioni tra le famiglie.

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha dato seguito alla richiesta avanzata dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, attivando rapidamente tutte le procedure necessarie per l’approvazione di questo stanziamento. Le risorse destinate consentiranno alla Asl di garantire le necessità assistenziali dei pazienti in attesa, offrendo un sostegno concreto alle famiglie e rafforzando la rete regionale dedicata all’autismo.

Verrecchia ha evidenziato l’attenzione particolare che la Regione Abruzzo sta dedicando al tema dell’autismo, sottolineando l’aumento del budget destinato alle strutture dedicate che è previsto supererà i 15 milioni di euro entro il 2026.

Il capogruppo ha concluso affermando che questa risposta tangibile dimostra come, grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, sia possibile affrontare e risolvere problemi reali che riguardano le persone più fragili e i loro diritti.

L’articolo si conclude con l’annuncio della notizia a L’Aquila il 9 giugno 2026.

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