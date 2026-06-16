L’Aquila: Approvato intervento unanime per rafforzare e valorizzare le acque minerali e termali dell’Abruzzo

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha recentemente approvato all’unanimità un importante emendamento che riguarda le modifiche normative in materia di concessioni delle acque minerali e termali. A esprimere soddisfazione per questo risultato è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, che ha sottolineato l’importanza di affrontare temi strategici con spirito costruttivo e visione istituzionale per trovare soluzioni condivise nell’interesse dei territori e delle comunità locali.

Verrecchia ha spiegato che l’emendamento introduce una revisione dei canoni concessori e della loro ripartizione tra Regione e Comuni interessati, garantendo una maggiore disponibilità di risorse economiche per le amministrazioni locali. In particolare, si riconosce un ruolo più forte ai Comuni che ospitano le concessioni, consentendo loro di beneficiare di maggiori entrate da reinvestire direttamente sul territorio per rafforzare servizi, infrastrutture e opportunità di sviluppo.

L’obiettivo del provvedimento è quello di valorizzare adeguatamente un bene pubblico di grande pregio, senza gravare in maniera significativa sulle attività economiche che operano nel settore. Inoltre, l’emendamento contribuisce ad allineare la normativa regionale alle disposizioni nazionali, inclusa il nuovo Codice dei contratti pubblici, garantendo maggiore efficienza, certezza delle regole e credibilità istituzionale per l’Abruzzo.

È importante sottolineare che le nuove disposizioni non si applicheranno alle concessioni già assegnate e per le quali sia stato sottoscritto il relativo contratto, garantendo continuità amministrativa e rispetto degli impegni assunti. Questo voto unanime rappresenta quindi un segnale positivo per l’interesse pubblico e la valorizzazione delle risorse dell’Abruzzo.

In conclusione, l’approvazione dell’emendamento mira a rafforzare una filiera che costituisce un patrimonio economico, ambientale e identitario della regione abruzzese, offrendo ai Comuni uno strumento in più per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi sul territorio.