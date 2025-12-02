L’Aquila, Approvazione bilancio di previsione: il commento del sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Esprimo la mia piena soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune dell’Aquila, l’atto pi? importante della programmazione economico-finanziaria dell’Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con la deliberazione di Giunta dello scorso 30 ottobre e l’odierno voto consiliare, siamo tra i primi Comuni in Italia ad aver definito — e approvato — il programma economico-finanziario per i prossimi tre anni – Questo risultato ? frutto di un lavoro serio, puntuale e di grande capacit? di programmazione, che testimonia la coesione dell’Amministrazione e la sua visione strategica – viene evidenziato sul sito web. Il bilancio – documento fondamentale che determina le risorse disponibili e il piano degli interventi – ? l’atto pi? importante con cui ciascuna amministrazione definisce le priorit?, tutela gli equilibri e stabilisce le condizioni per la governance della citt?, garantendo sostenibilit?, trasparenza e copertura delle spese confermando l’impegno del nostro Comune a mantenere, anche in tempi complessi, solidit? economica e stabilit? finanziaria – viene evidenziato sul sito web. Con l’approvazione tempestiva del bilancio di previsione, chiudiamo una fase fondamentale di programmazione economico-finanziaria e ci proiettiamo con determinazione verso la grande sfida di L’Aquila Capitale italiana della Cultura – viene evidenziato sul sito web. Il bilancio non ? solo un esercizio contabile: rappresenta la base concreta su cui costruire gli eventi, le infrastrutture, le iniziative e i progetti che renderanno quell’anno un’occasione di rinascita, visibilit? e sviluppo per la nostra comunit?. Siamo pronti ad affrontare questa sfida, con seriet?, ambizione e senso di responsabilit?. Ringrazio in particolare il vice-sindaco e assessore al Bilancio, Raffaele Daniele, per la cura, l’impegno e la professionalit? con cui ha predisposto il documento, il consigliere comunale e presidente della Commissione Bilancio, Livio Vittorini, il settore, tutta la struttura tecnica comunale e i consiglieri di maggioranza, per il contributo decisivo in tutte le fasi dell’iter”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it