L’Aquila apre le porte agli studenti Erasmus dalla Francia: a Palazzo Margherita l’incontro istituzionale con l’Assessore Lancia

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Aquila si conferma citt? aperta all’Europa e al dialogo tra culture, accogliendo in questi giorni una delegazione di studenti francesi nell’ambito del programma di mobilit? internazionale Erasmus+. Si ? svolto questa mattina, presso la Sala consiliare di Palazzo Margherita, l’incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale dell’Aquila e gli studenti coinvolti nel progetto, promosso dall’Istituto Comprensivo “Giosu? Carducci” dell’Aquila in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado della citt? di Orl?ans, in Francia – si apprende dal portale web ufficiale. All’iniziativa ha preso parte l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, che ha accolto gli studenti italiani e francesi, accompagnati dalla Dirigente scolastica dell’I.C. “Giosu? Carducci”, prof.ssa Alessandra Di Mascio, e dai rispettivi docenti – precisa il comunicato. Gli studenti provenienti da Orl?ans stanno trascorrendo alcuni giorni in citt?, ospitati dalle famiglie degli studenti aquilani coinvolti nel progetto – riporta testualmente l’articolo online. Durante il soggiorno partecipano ad attivit? educative e alla scoperta dei principali luoghi di interesse del territorio, vivendo un’esperienza di integrazione diretta con la comunit? locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa si inserisce nel pi? ampio impegno del Comune dell’Aquila nella promozione delle opportunit? offerte dal programma Erasmus+ e delle politiche giovanili orientate all’internazionalizzazione, con particolare rilievo nel 2026, anno in cui la citt? ? stata designata Capitale italiana della Cultura – si legge sul sito web ufficiale. Attraverso il programma Erasmus+, l’Unione Europea sostiene esperienze di apprendimento internazionale e scambio culturale finalizzate allo sviluppo di competenze personali e professionali, con particolare attenzione, per il 2026, ai temi della sostenibilit?, del digitale e della cittadinanza attiva – si apprende dal portale web ufficiale. Al termine dell’incontro si ? svolta la consegna di omaggi istituzionali agli studenti partecipanti, simbolo dell’accoglienza della citt? e del valore attribuito ai percorsi di cooperazione educativa e culturale tra giovani europei.“Il programma Erasmus+ rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita personale e formativa delle giovani generazioni, offrendo ai ragazzi l’opportunit? di vivere esperienze di apprendimento in contesti internazionali e di sviluppare competenze linguistiche, relazionali e interculturali sempre pi? richieste – ha dichiarato l’Assessore Ersilia Lancia –. Come Amministrazione crediamo fortemente nel valore della mobilit? europea e del dialogo tra culture diverse, perch? esperienze come queste contribuiscono a rafforzare il senso di cittadinanza attiva e a costruire una comunit? pi? aperta, inclusiva e consapevole, in linea con il percorso di crescita internazionale che L’Aquila sta portando avanti anche nell’anno in cui ? Capitale italiana della Cultura”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it