L’Aquila, Aree del sisma alla prova del Pnrr: 28 aprile convegno con il ministro Fitto all’Auditorium del Parco

Saranno affidate al ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, le conclusioni del convegno “Le aree del sisma alla prova del Pnrr” che si terr? venerd? 28 aprile, alle ore 10, all’Auditorium del Parco – recita il testo pubblicato online. All’incontro pubblico, dedicato alle opportunit? di sviluppo e crescita legate Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Fondo complementare per i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del Centro Italia, parteciperanno il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, il sindaco, Pierluigi Biondi, il senatore Guido Liris, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il commissario sisma 2016 Guido Castelli, rappresentanti di Invitalia, Abi e Unioncamere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Moderer? l’evento la giornalista Maria Antonietta Spadorcia, vice direttore del Tg2.

