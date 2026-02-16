L’Aquila: arriva il Treno del Ricordo, mostra itinerante sull’esodo giuliano-dalmata

Il Treno del Ricordo arriva all’Aquila

Mercoledì 18 febbraio 2026, la Stazione dell’Aquila ospiterà l’iniziativa “Il Treno del Ricordo” promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, allo scopo di sensibilizzare la collettività sull’esodo giuliano-dalmata.

Il convoglio storico denominato “Treno del Ricordo”, che parte dalla stazione FS di Trieste e attraversa l’Italia in 11 tappe, arriverà al binario 1 della Stazione dell’Aquila il prossimo mercoledì 18 febbraio. All’interno del treno sarà allestita una mostra itinerante che ripercorrerà il viaggio compiuto dagli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati nel Dopoguerra.

La cerimonia inaugurale avrà luogo alle ore 10:00 in presenza del Prefetto dell’Aquila e delle più alte cariche istituzionali. Dalle ore 13:00 alle ore 18:30 sarà possibile visitare la mostra itinerante all’interno del treno. Successivamente, il convoglio partirà alla volta di Roma alle ore 19:00 dello stesso giorno.

L’iniziativa “Il Treno del Ricordo” si inserisce nella commemorazione del “Giorno del Ricordo”, istituito per legge il 10 febbraio di ogni anno. L’obiettivo è mantenere viva la memoria dell’esodo e delle sofferenze affrontate dagli esuli giuliano-dalmati.

L’Aquila, 16 febbraio 2026