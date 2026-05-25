L’Aquila: arriva “Transmediterranea – Orizzonti di danza e musica” per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026

L’Aquila si prepara ad accogliere il progetto artistico e formativo “Transmediterranea – Orizzonti di danza e musica”, promosso dall’ASD Sensazione di Movimento insieme ai dirigenti Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, con il patrocinio della Fondazione Carispaq nell’ambito delle iniziative legate a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. L’evento, in programma il 14, 20 e 21 giugno presso la sede dell’ASD Sensazione di Movimento, nasce dall’idea dell’insegnante di danze orientali Midia Nazad, con l’obiettivo di celebrare il dialogo tra Oriente e Mediterraneo attraverso musica, danza e ricerca culturale.

Midia Nazad spiega: “La mia ispirazione per questo evento nasce dalla volontà di far conoscere e approfondire il complesso contesto geografico e antropologico delle danze orientali, sfatando miti e pregiudizi che spesso le circondano”. Il progetto prevede anche la possibilità di vincere borse di studio attraverso il contest “Meya Meya International raqs festival” di Livorno, oltre a sconti speciali per i primi iscritti.

La rassegna “Transmediterranea – Orizzonti di danza e musica” si propone di creare connessioni tra linguaggi artistici, tradizioni popolari e riflessione contemporanea. Partendo dalla lezione-concerto “Yatra”, i partecipanti saranno condotti in un viaggio immersivo che racconterà le grandi rotte culturali che hanno collegato India, Medio Oriente, Nord Africa ed Europa nel corso dei secoli.

Gli ospiti principali della rassegna includono il violinista Jamal Ouassini, il maestro indiano di sitar Ashanka Sen, le ricercatrici e docenti Perla Elias Nemer e Nada Al Basha, e il maestro greco Dimitrios Evangelou. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro interculturale per il territorio aquilano, evidenziando il ruolo della città come spazio aperto al dialogo tra identità, linguaggi e tradizioni diverse verso il traguardo di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile contattare Midia Nazad al numero 329 3756027.