L’Aquila, Arrivati i primi camion per l’allestimento del cantiere. Conclusa positivamente fase di controllo produzione funi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Ieri, 29 aprile 2025, si ? conclusa la fase di controllo di produzione delle nuove funi nello stabilimento della Fatzer a Romanshorn in Svizzera con piena soddisfazione di tutti – precisa il comunicato. Presenti per il Comune dell’Aquila il Dirigente Settore Opere Pubbliche Arch. Vincenzo Tarquini, il RUP l’ing. Domenico Gioia e il Direttore dei Lavori l’ing. Marco Cordeschi per il gruppo EGGS.Le attivit? per l’avvio dei lavori di sostituzione delle funi portanti della Funivia del Gran Sasso d’Italia procedono nel rispetto dei tempi previsti in progetto e dal cronoprogramma di cantiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono in corso i primi trasporti delle attrezzature verso le aree di lavoro ed in seguito verr? comunicata la data di arrivo delle prime due funi a Fonte Cerreto – riporta testualmente l’articolo online. I camion gi? arrivati insieme a vari operai specializzati, hanno cominciato a portare gi? materiale, strumentazioni, macchinari per l’apprestamento del cantiere e per le lavorazioni propedeutiche alla sostituzione delle funi.Con l’allestimento del cantiere, naturalmente, saranno interdette tutte le aree cantierizzate di valle, di monte e dell’attuale tracciato della funivia – si legge sul sito web ufficiale. Il Consigliere Delegato Politiche della Montagna Dott. Luigi Faccia

