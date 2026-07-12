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Politica

L’Aquila, arrivo imminente di 69 nuovi agenti in tutte le Questure dell’Abruzzo per potenziare la sicurezza sul territorio

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I senatori Etelwardo Sigismondi e Guido Liris insieme all’onorevole Guerino Testa di Fratelli d’Italia hanno annunciato l’arrivo di 69 nuovi agenti nelle Questure dell’Abruzzo. Questo aumento del personale è previsto per il mese di agosto 2026 e dimostra l’attenzione del Governo nei confronti della sicurezza sul territorio regionale.

I nuovi agenti, che completeranno il percorso formativo entro il 5 agosto, verranno assegnati immediatamente alle Questure dell’Abruzzo. Secondo i parlamentari di FdI, questo significa un segnale tangibile dell’impegno del Governo nell’investire nella sicurezza dei cittadini e nel garantire risorse adeguate alle Forze dell’Ordine per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Il potenziamento del personale nelle Questure abruzzesi è così distribuito: 21 unità andranno a L’Aquila, 20 a Chieti, 18 a Teramo e 10 a Pescara. Queste assegnazioni testimoniano l’impegno costante del Governo nel garantire maggiore sicurezza alle comunità locali e nel valorizzare il lavoro della Polizia di Stato.

“L’arrivo di queste nuove unità rappresenta un segnale concreto della volontà del Governo di investire nella sicurezza dei cittadini e di assicurare alle Forze dell’Ordine, risorse sempre più adeguate per svolgere al meglio il proprio lavoro. Si tratta di un intervento che potenzia la capacità operativa dei presìdi di polizia e contribuisce a rendere ancora più efficace l’attività di prevenzione e controllo del territorio”, dichiarano i tre parlamentari di Fratelli d’Italia.

L’obiettivo di questi rinforzi è garantire una presenza più capillare sul territorio, una risposta più tempestiva alle esigenze dei cittadini e un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle istituzioni impegnate nella tutela della legalità.

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