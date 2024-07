L’Aquila, Arte: inaugurata l’installazione Non uccidere nel cortile di Palazzo Margherita

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Inaugurata quest’oggi, all’interno del cortile della sede municipale di Palazzo Margherita, l’installazione artistica Non uccidere commissionata dalla Fondazione MAXXI realizzata dall’artista Emilio Isgr? e dall’architetto Mario Botta per celebrare i 75 anni della Costituzione italiana – L’opera, presentata ad ottobre nella sede romana del Museo nazionale delle Arti del XXI secolo alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sar? esposta sino al prossimo 30 settembre e aperta al pubblico tutti i giorni (sabati, domeniche e festivi compresi) dalle ore 9 alle ore 18. A presentarla e illustrarla alla citt?, questa mattina, sono stati il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente della Fondazione MAXXI, Alessandro Giuli, e l’architetto Botta – Non uccidere, realizzata con il sostegno della Struttura di Missione Anniversari Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ? stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica per il suo carattere celebrativo, ed ? frutto dell’inedita collaborazione fra due dei maggiori esponenti della cultura contemporanea: l’installazione ? composta da una grande opera di Emilio Isgr?, un monumentale bassorilievo in pietra del Sinai articolato in undici elementi, e da una spettacolare architettura in cedro del Libano progettata da Mario Botta – viene evidenziato sul sito web. L’opera di Emilio Isgr? riflette sul tema dei princ?pi di convivenza sociale alla base di tutte le carte costituzionali – precisa la nota online. L’artista ripropone le tavole bibliche dei Dieci comandamenti, interpretati come fondamento morale della societ? civile, sulle cui iscrizioni ? intervenuto con la cancellatura, la cifra della sua opera da quasi sessant’anni, lasciando in evidenza solo il quinto comandamento: Non uccidere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sulle undici coppie di tavole in pietra, la cui forma ricalca quella dell’iconografia classica, i comandamenti sono stati tradotti in altrettante lingue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Insieme al grande Padiglione circolare di Botta – formato da ventuno arcate alte oltre otto metri a creare uno spazio potente e iconico, ? realizzato con legno proveniente dal recupero di piante tagliate in giardini privati o cadute a seguito di fenomeni atmosferici – le tavole cancellate di Isgr? l? conservate danno vita a un unicum in cui arte e architettura entrano in risonanza – si legge sul sito web ufficiale. “La Costituzione italiana sancisce i valori, i principi e le forme entro le quali la nostra Nazione – in tutte le sue articolazioni – cresce e si sviluppa, anche e soprattutto sotto il profilo economico, sociale e culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo accolto con grande orgoglio la possibilit? di ospitare nel cortile di Palazzo Margherita – sede della municipalit? – l’opera realizzata da due dei maggiori esponenti dell’arte contemporanea – Un progetto di grande forza espressiva che richiama uno dei principi inderogabili della nostra Costituzione – “non uccidere” – che, in tempi di terrorismo internazionale e gravi conflitti, assume un valore ancora pi? profondo – Un’opera che, in ragione della proclamazione dell’Aquila a Capitale italiana della Cultura, impreziosisce il patrimonio architettonico e artistico della nostra citt? vocata al concetto di cultura quale elemento vivificante e rigenerante della comunit?. Ringrazio il MAXXI L’Aquila, istituzione tra le pi? rappresentative del nostro territorio, per lo stimolo costante e per la collaborazione proficua con l’amministrazione verso il 2026” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Cos? Alessandro Giuli, Presidente Fondazione MAXXI: “Quando presentammo Non Uccidere a Roma in autunno, annunciammo che l’opera sarebbe stata esposta in altre sedi perch? continuasse a diffondere il suo universale messaggio di pace – recita la nota online sul portale web ufficiale. Comincia dall’Aquila questo viaggio e non potremmo esserne pi? lieti – Sono certo che dalla sede Comunale di questa citt?, il potente monito, necessario e inderogabile, sotteso alla nostra Costituzione, che i maestri Botta e Isrg? hanno affidato all’opera, possa raggiungere molti cittadini che ne diventeranno interpreti e custodi”.

