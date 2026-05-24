L’Aquila, artisti emergenti locali apriranno il live di Ditonellapiaga al Centro Canadà: musica, arte e benessere in un’unica giornata multi-sensoriale

Il Centro polifunzionale Canadà di Coppito sarà il palcoscenico di “Multiverso Canadà”, un evento che unisce musica, sport, arte e benessere per un’intera giornata dedicata alla socialità. Gli artisti emergenti della scena musicale locale si esibiranno in apertura al concerto di Ditonellapiaga, la cantautrice romana che inaugurerà il tour estivo 2026.

Promosso da ADSU L’Aquila, COOLture Fest 2026 ospiterà tornei, live painting, installazioni artistiche, teatro e molto altro a partire dalle ore 9 del prossimo 26 maggio. Grazie alla collaborazione con il Conservatorio statale di musica “Alfredo Casella” e l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, la giornata sarà allietata da numerose esibizioni culturali.

Marica Schiavone, presidente di ADSU L’Aquila, ha sottolineato l’importanza di eventi come “Multiverso Canadà” nel quadro delle iniziative legate a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Il COOLture Fest si propone di favorire la partecipazione, l’inclusione e la socialità studentesca.

Michele Suriani, direttore di ADSU L’Aquila, ha evidenziato l’obiettivo di rendere il Centro Canadà uno spazio dinamico e aperto alla comunità. L’accesso a tutte le attività e al concerto serale di Ditonellapiaga sarà gratuito, senza necessità di prenotazione.

L’appuntamento è quindi fissato per il 26 maggio al Centro polifunzionale Canadà di Coppito, dove artisti emergenti e talenti locali si esibiranno prima del live della cantautrice romana. Un’occasione per vivere una giornata all’insegna della musica, dell’arte e del benessere, in un contesto che promuove la partecipazione e l’aggregazione.