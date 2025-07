L’Aquila, Asili Nido 2025: approvata e pubblicata la graduatoria

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:? stata approvata e pubblicata la graduatoria per l’inserimento dei bambini negli asili nido comunali e privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il Comune dell’Aquila, avente validit? fino al 31 dicembre 2025. Le domande pervenute ed accettate a seguito di istruttoria sono state 261 e come gi? avvenuto negli ultimi tre anni grazie ad un’attenta pianificazione, all’efficiente rete di servizi e all’aumento dei posti disponibili, verr? fatto il possibile per soddisfarle tutte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Anche quest’anno – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, unitamente all’assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini – il Comune dell’Aquila ? in grado di garantire una risposta positiva a tutte le famiglie richiedenti – ? un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma l’efficacia del nostro sistema educativo per la prima infanzia – Va inoltre sottolineato l’incremento delle domande rispetto allo scorso anno, un dato che testimonia la crescente fiducia dei cittadini nei confronti dei nostri servizi e che rafforza il nostro impegno a potenziare e qualificare ulteriormente l’offerta educativa”.Le attivit? riprenderanno regolarmente a partire da luned? 8 settembre 2025 e per ulteriori informazioni ? possibile consultare il sito istituzionale del Comune dell’Aquila –

