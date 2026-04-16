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L’Aquila, Asili Nido 2026/2027: pubblicato l’avviso pubblico per le ammissioni e le riconferme. Domande entro il 16 maggio

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L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Assessorato alle Politiche Sociali e Diritto allo studio rende nota la pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione e riconferma alla frequenza dei nidi comunali e privati convenzionati per l’anno pedagogico 2026/2027.“Consolidiamo un sistema che tiene insieme offerta pubblica e privata convenzionata, dentro una programmazione che punta a dare continuit? e affidabilit?. I nidi rappresentano uno dei punti pi? sensibili dell’intervento pubblico, perch? incidono direttamente sull’equilibrio tra tempi di vita, di lavoro, sull’empowerment femminile e sulla coesione territoriale – Rappresentano una leva concreta per sostenere l’autonomia delle famiglie e prevenire anche la fragilit?. La direzione resta quella di rafforzare una rete capace di garantire servizi di qualit?, sostenere le famiglie e accompagnare la crescita della nostra citt?” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e diritto allo studio Manuela Tursini. Le domande, rivolte ai nuclei familiari con bambini di et? compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 23:59 del 16 maggio 2026, pena l’esclusione, al seguente link: https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen. La procedura riguarda sia le nuove iscrizioni sia le riconferme per i bambini gi? frequentanti, in regola con i pagamenti dell’annualit? precedente – Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito istituzionale del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.  

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

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