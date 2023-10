L’Aquila, Asili nido: accolto il 100% delle richieste, 186 bimbi nelle strutture comunali o convenzionate e accreditate

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

? del cento per cento la quota di assegnazione di posti negli asili nido comunali o convenzionati e accreditati con l’ente: tutte le 186 richieste presenti nella graduatoria del luglio scorso sono state soddisfatte e all’orizzonte si profila un ampliamento delle opportunit? con bimbi con et? compresa tra tre mesi e tre anni.

A darne notizia sono stati il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega alle Politiche educative e scolastiche e asili nido, Manuela Tursini, nel corso di una conferenza stampa cui ha preso parte anche il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo, i consiglieri comunali Laura Cococcetta e Guglielmo Santella e il Segretario generale del Comune dell’Aquila, dirigente del Settore del Settore Politiche per il Benessere della Persona, Servizi demografici e Politiche di genere, Lucio Luzzetti.

? stata avviata la procedura, inoltre, per la concessione, dietro la corresponsione di un canone annuo, del Musp ex Micarelli per adibirlo a Nido d’infanzia, dove dei cinquanta bambini complessivi previsti, 25 saranno ammessi da graduatoria comunale, mentre verranno incrementati di ulteriori 24 unit? i posti convenzionati con il Nido situato all’interno di Nuova Casetta Fantasia, gestito dall’Afm.

“All’Aquila, tutte le famiglie che hanno fatto richiesta, hanno ottenuto un posto in asilo nido – riporta testualmente l’articolo online. Un primato nazionale che, grazie a oculate politiche di bilancio e a una visione che ci vede in prima linea nel sostegno alle famiglie, ci consente di raggiungere il 60% della copertura sui nati nell’anno in corso – Considerate la raccomandazione europea, che prevede una soglia del 45%, e la condizione di area interna, ci sembra una risposta importante alle necessit? delle mamme e dei pap?, in linea con le politiche di governo – recita il testo pubblicato online. Si pensi che in media, i comuni periferici e ultraperiferici non raggiungono il 20% di soddisfazione – si apprende dalla nota stampa. Per noi le famiglie sono il cuore della comunit? e le fondamenta della rinascita – L’amministrazione pubblica ha il dovere di sostenerle affinch? trovino una dimensione di vivibilit? e anche in L’Aquila una citt? accogliente e a misura dei piccoli” ha dichiarato il sindaco Biondi.

“Un traguardo che concretamente lancia un segnale importante alla citt?: per questa maggioranza e questa amministrazione i bisogni dei bimbi, delle madri e dei padri sono al centro dell’agenda politica – si legge sul sito web ufficiale. Questo risultato, fino ad ora unico nella storia politica e amministrativa della citt?, rappresenta un motivo di soddisfazione e, al contempo, uno sprone a migliorarci ulteriormente, ascoltando quelle che sono le istanze che arrivano dal territorio e provando, con impegno e lavoro costanti, a dare soluzioni” ha sottolineato il presidente Santangelo –

“Quella fornita dall’amministrazione ? una risposta importante, che pone al centro non solo le necessit? dei genitori che lavorano ma di tutte le donne, delle loro esigenze, e dei bambini che hanno il diritto di poter usufruire del potere educativo e pedagogico offerto dal nido – recita il testo pubblicato online. Mai nella storia di questo Ente era stata esaurita per intero la graduatoria dei richiedenti e ci pone, come Comune, tra gli esempi pi? virtuosi a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – ha commentato l’assessore Tursini – Per questo, al fine ampliare al massimo la fruizione di questa opportunit? e in vista della pubblicazione del prossimo avviso per l’acquisizione delle nuove domande di ammissione al sevizio, previsto per il mese di novembre, aumenteremo i posti nei nidi, presso l’ex Musp Micarelli e Casetta Fantasia – Uno sforzo significativo ma che dimostra la grande attenzione dell’amministrazione nei confronti dei pi? piccoli e dei loro genitori”.

