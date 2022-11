L’Aquila, Asili nido, da lunedì domande per i posti eventualmente disponibili

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

A partire da luned? 14 novembre sar? possibile presentare le domande per l’ammissione agli asili nido comunali e privati convenzionati con il Comune dell’Aquila, per i posti che eventualmente dovessero rendersi disponibili dal primo gennaio 2023 e fino al termine dell’anno pedagogico – recita il testo pubblicato online.

Lo rende noto il servizio per il Diritto allo studio – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’avviso ? rivolto alle famiglie con bambini da tre mesi a tre anni, che siano residenti nel territorio comunale dell’Aquila e con almeno un genitore o tutore anch’egli residente nel comune dell’Aquila –

Le domande dovranno essere presentate entro il 5 dicembre esclusivamente per via telematica, tramite il link https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen . Sar? importante dotarsi di attestazione isee valida, per poter beneficiare delle riduzioni delle tariffe –

L’avviso, contenente le informazioni complete, sar? pubblicato luned? 14 sul sito internet del Comune, www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – viene evidenziato sul sito web. it .

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it