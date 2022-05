L’Aquila, Asilo e Infanzia “1° Maggio”, attività didattiche sospese fino al 24 maggio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

L’attivit didattica dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia “1 maggio” rimarr sospesa sino al prossimo 24 maggio (incluso).

Il provvedimento stato disposto con apposita ordinanza sindacale, adottata per consentire il completamento delle operazioni di trasferimento del mobilio e del materiale didattico a servizio delle due scuole in vista della ricollocazione nelle sedi alternative individuate per la ripresa delle lezioni, gi sospese a seguito della tragedia verificatasi nel cortile esterno la struttura in via Salaria Antica Est.

