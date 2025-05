L’Aquila, ASL n. 1, Biondi: “Pietrucci parla di precari dopo averli creati. Basta ipocrisie e attacchi infondati”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Dopo aver incassato l’ennesima bocciatura da parte del centrosinistra moderato, che ha escluso qualsiasi accordo sul suo nome per una futura candidatura a sindaco dell’Aquila nel 2027, il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci straparla alla ricerca di visibilit? e sembra sempre di pi? un pugile suonato”.Lo afferma il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in merito alle dichiarazioni rilasciate da Pietrucci sulla vertenza dei lavoratori precari impiegati nelle cooperative che operano all’interno della ASL 1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. “Tra un delirio e l’altro di ‘alimentazione del conflitto sociale’, proprio lui che da dieci anni gode dello stipendio e del futuro vitalizio di consigliere regionale – prosegue Biondi – Pietrucci mi accusa addirittura di essere favorevole ai licenziamenti, una falsit? assoluta – si apprende dal portale web ufficiale. Ma il problema non ? solo ci? che dice oggi: ? ci? che ha fatto (o non ha fatto) in passato – recita il testo pubblicato online. Perch? se oggi esistono decine di lavoratori costretti a convivere con l’incertezza occupazionale, lo si deve anche a quel sistema torbido che per anni ha alimentato il precariato nella sanit? locale, a uso squisitamente elettorale, con ‘liste della spesa’ fatte recapitare a dirigenti e funzionari aziendali ridotti all’obbedienza”.“Pietrucci – ricorda ancora il primo cittadino – ? lo stesso che, da capo di gabinetto del Comune dell’Aquila, non mosse un dito per i precari che in quegli anni occupavano gli uffici comunali in cerca di tutele e dignit?. ? lo stesso che, da consigliere regionale di maggioranza, accett? il blocco del turn over al 20% del personale ASL, lo sdoppiamento della centrale unica del 118, inizialmente localizzata solo nel capoluogo, e la volont? di regalare gli ospedali ai privati”. “Potrei parlare, ancora – aggiunge Biondi – delle condizioni in cui sono stati lasciati per mesi i lavoratori di Abruzzo Engineering, oggi Abruzzo Progetti, senza stipendio e senza garanzie, sempre mentre Pietrucci era nella maggioranza di governo, a fronte della stabilit? che l’azienda ha guadagnato solo negli ultimi anni grazie al costante e intelligente impegno della giunta Marsilio: sono fatti, non opinioni”.“Mentre in passato il centrosinistra si preoccupava di tutelare solo alcune posizioni con ordinanze di Protezione civile ad hoc – prosegue Biondi – il centrodestra s? ? preoccupato di stabilizzare oltre 100 lavoratori, ha difeso il perimetro occupazionale nelle societ? partecipate e si ? fatto carico di vertenze complesse, con seriet? e nel rispetto delle regole – si apprende dalla nota stampa. Chi adesso agita il conflitto sociale, dopo aver alimentato il precariato per anni, dovrebbe quanto meno avere il pudore del silenzio – recita il testo pubblicato online. E gi? che ci siamo – aggiunge Biondi – ricordiamo anche i licenziamenti di massa alla Transcom del 2009, gestiti in silenzio da chi oggi grida allo scandalo, mentre noi siamo riusciti a portare a compimento l’internalizzazione dei lavoratori Comdata in INPS Servizi e seguito passo dopo passo la vertenza Tecnocall senza che ci fossero i licenziamenti di cui pure qualcuno agitava lo spettro – riporta testualmente l’articolo online. Senza dimenticare i lavoratori dell’ex Polo elettronico, prima illusi dalla Regione e poi abbandonati a loro stessi e costretti a ricollocarsi autonomamente, mentre gli ex dipendenti di Euroservizi, visto che ? stata tirata in ballo, oggi godono di solidit? grazie al centrodestra che ha avviato e concluso la procedura di assorbimento in Abruzzo Progetti – ‘Purtroppo’ non siamo all’epoca dell’emergenza sisma, quando si poteva assumere per ordinanza e, dunque, tornando al tema vero di queste ore, ribadisco che la ASL ha pubblicato un avviso per 53 posti che, come specificato dalla direzione generale, diventeranno 123 e dunque effettivi, di ruolo e dipendenti direttamente dall’Azienda, fino a coprire integralmente il perimetro occupazionale oggi garantito dalle cooperative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Solo concluso il concorso potremo capire chi effettivamente ? rimasto fuori tra i precari e immaginare una soluzione anche per loro – aggiunge testualmente l’articolo online. In alternativa, Pietrucci potrebbe incontrare queste centinaia di persone e dire loro che hanno studiato per nulla e che abbiamo scherzato – riporta testualmente l’articolo online. Pietrucci, unitamente alla sinistra aquilana, prima di parlare di lavoro, dovrebbero sciacquarsi la bocca – E, una volta fatto, avere il buon senso di tenerla chiusa”, conclude Biondi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it