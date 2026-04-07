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L’Aquila, Asm, al via la rimozione del capannone danneggiato dall’incendio del 2023. Intervento senza costi e con ritorno economico

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Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Partiranno domani, mercoled? 8 aprile, le attivit? di smontaggio e smaltimento della struttura in ferro del capannone di propriet? dell’Azienda servizi municipalizzati dell’Aquila, situato nel nucleo di sviluppo industriale di Bazzano, gravemente danneggiato dall’incendio divampato tre anni fa – si legge sul sito web ufficiale. A seguito dell’evento, la piattaforma e la struttura di copertura erano state dichiarate inagibili, rendendo necessario un intervento strutturale per la messa in sicurezza e la rimozione delle parti compromesse – si apprende dalla nota stampa. Grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e Asm, quest’ultima ha potuto affidare – con determinazione dell’Amministratore unico n. 97/2026 – lo smontaggio controllato, il depezzamento, la riduzione volumetrica e lo smaltimento della struttura, avvalendosi della gara gi? espletata e contrattualizzata dal Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Un aspetto particolarmente rilevante dell’operazione ? rappresentato dal fatto che, contrariamente a quanto normalmente avviene in interventi di questo tipo, l’azienda non sosterr? alcun costo – riporta testualmente l’articolo online. Al contrario, ? stato ottenuto un ritorno economico derivante dalla valorizzazione del materiale ferroso, con un corrispettivo per ciascuna tonnellata smaltita – I lavori avranno una durata stimata di 30 giorni.“L’intervento rappresenta un esempio concreto di buona amministrazione e di collaborazione efficace tra ente pubblico e azienda partecipata – si apprende dal portale web ufficiale. Non solo si interviene per rimuovere una situazione di criticit? derivante dall’incendio, ma si riesce a farlo senza costi per la collettivit?, generando al contrario un ritorno economico che potr? essere reinvestito per il miglioramento delle strutture non danneggiate”, dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore comunale all’Ambiente, Fabrizio Taranta – “? un risultato importante che dimostra come, attraverso una gestione attenta e sinergica, sia possibile trasformare una criticit? in un’opportunit?, riducendo l’impatto economico dei danni subiti” afferma l’amministratore unico della municipalizzata, Lucio Luzzetti.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

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