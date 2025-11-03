- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 3, 2025
Attualità

L’Aquila, Asm e Sed: Luzzetti e Di Benedetto amministratori unici

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Saranno l’ex segretario comunale Lucio Luzzetti e l’uscente Gianfranco Di Benedetto a ricoprire, rispettivamente, il ruolo di amministratore unico dell’Azienda per i servizi municipalizzati (Asm) che si occupa del ciclo dei rifiuti e del Servizio elaborazione dati (Sed) che, invece, ha competenze sul tema della trasformazione digitale –  Lo annuncia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla vigilia delle assemblee delle due societ? in house del Comune –  “In questi anni – spiega il sindaco – l’amministrazione ? stata impegnata in una costante attivit? di risanamento delle aziende municipali che si occupano di servizi essenziali, cercando di porre rimedio alle gravi carenze ereditate e immaginando prospettive di sviluppo”. “Abbiamo investito somme significative per rendere ancora pi? efficace l’azione pubblica senza tralasciare i principi di efficienza ed economicit?”. “Siamo consapevoli che c’? ancora molto da fare, cos? come siamo certi che Luzzetti e Di Benedetto, scelti nel segno della continuit?, saranno validi alleati negli sforzi messi in campo”.“All’avvocato Lanfranco Massimi, che ha gestito con professionalit? e dedizione l’Asm negli ultimi 6 anni, vanno i nostri sentiti ringraziamenti”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

