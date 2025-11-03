L’Aquila, Asm e Sed: Luzzetti e Di Benedetto amministratori unici

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Saranno l’ex segretario comunale Lucio Luzzetti e l’uscente Gianfranco Di Benedetto a ricoprire, rispettivamente, il ruolo di amministratore unico dell’Azienda per i servizi municipalizzati (Asm) che si occupa del ciclo dei rifiuti e del Servizio elaborazione dati (Sed) che, invece, ha competenze sul tema della trasformazione digitale – Lo annuncia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla vigilia delle assemblee delle due societ? in house del Comune – “In questi anni – spiega il sindaco – l’amministrazione ? stata impegnata in una costante attivit? di risanamento delle aziende municipali che si occupano di servizi essenziali, cercando di porre rimedio alle gravi carenze ereditate e immaginando prospettive di sviluppo”. “Abbiamo investito somme significative per rendere ancora pi? efficace l’azione pubblica senza tralasciare i principi di efficienza ed economicit?”. “Siamo consapevoli che c’? ancora molto da fare, cos? come siamo certi che Luzzetti e Di Benedetto, scelti nel segno della continuit?, saranno validi alleati negli sforzi messi in campo”.“All’avvocato Lanfranco Massimi, che ha gestito con professionalit? e dedizione l’Asm negli ultimi 6 anni, vanno i nostri sentiti ringraziamenti”.

