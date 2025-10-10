- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 10, 2025
Attualità

L’Aquila, Assegnata al Comune dell’Aquila la “Bandiera Verde Parchi e Foreste”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila riceve la “Bandiera Verde Parchi e Foreste”.Il riconoscimento ? stato conferito dalla Ferfa – Federazione Rinascita Forestale e Ambientale – per le azioni condotte dall’ente finalizzate alla valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e la tutela dei servizi eco-sistemici in armonia con il territorio – recita il testo pubblicato online. La consegna ? avvenuta questa mattina, al Parco del Castello, nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta,  Ezio di Cinzio, della dirigenza nazionale Ferfa, Maurizio Cattoi, ex dirigente del Corpo Forestale dello Stato, Evelina  Cornelli, ex elicotterista del Corpo Forestale dello Stato – recita il testo pubblicato online. “Abbiamo richiesto ed ottenuto la Bandiera Verde per le attivit? messe in campo per la promozione e la tutela del significativo potenziale ambientale della nostra citt? – hanno sottolineato il sindaco Biondi e l’assessore Taranta -. Questo riconoscimento ? un ulteriore stimolo per continuare ad operare per la salvaguardia del territorio, promuovendo buone pratiche e rafforzando il legame tra paesaggio, comunit? e opportunit? di sviluppo”.La Bandiera verde ? un riconoscimento nazionale, istituito dalla Federazione Rinascita forestale e Ambientale (FERFA), nel 2022, in occasione dei 200 anni  dall’istituzione del Corpo forestale dello Stato – aggiunge testualmente l’articolo online. Viene assegnata sulla base di numerosi parametri che valutano la gestione sostenibile del patrimonio agricolo e forestale, la presenza di progetti per le risorse idriche, la pubblicazione del Catasto Incendi boschivi e i relativi piani antincendio, la tutela degli alberi monumentali e dei boschi vetusti – Ulteriori criteri riguardano la promozione dell’educazione ambientale nelle scuole, la presenza di servizi di vigilanza ambientale, progetti per il dissesto idrogeologico, la gestione di vivai e giardini botanici, la valorizzazione di pascoli montani, rifugi, piste ciclabili, sentieristica, accessibilit? e aree sosta –  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

