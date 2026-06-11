L’Aquila: Assegnati fondi per completamento Chiesa di San Gregorio Magno.

Il Ministero della Cultura ha assegnato i fondi necessari per il completamento della Chiesa di San Gregorio Magno, sita nella frazione di San Gregorio a L’Aquila.

Lo ha reso noto l’Ufficio Comunicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, che ha inviato un comunicato stampa per informare della notizia.

La chiesa, dedicata a San Gregorio Magno, ha un’importanza storico-culturale rilevante per la zona, e l’assegnazione dei fondi permetterà finalmente il completamento dei lavori di restauro e di miglioramento della struttura.

“Con questo finanziamento, sarà possibile dare nuova vita a un luogo di culto così importante per la nostra comunità”, ha dichiarato il responsabile della Soprintendenza.

Gli abitanti della frazione di San Gregorio si sono dichiarati entusiasti della notizia, attendendo con trepidazione il momento in cui la chiesa sarà finalmente riaperta al pubblico.

Si tratta di un importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della regione, che dimostra l’attenzione e l’impegno delle istituzioni nella salvaguardia e nella valorizzazione degli edifici storici.