L’Aquila, Assegnato appalto lavori realizzazione polo scolastico Gignano, Torretta, Sant’Elia

L’appalto dei lavori di realizzazione del polo scolastico Gignano, Torretta, Sant’Elia, per un importo complessivo di 4,1 milioni di euro stato assegnato ufficialmente a un nuovo operatore economico – riporta testualmente l’articolo online.

“Finalmente sar possibile riprendere un percorso con cui contiamo di consegnare alla collettivit la nuova struttura nel giro di due anni dall’avvio dei lavori, il cui inizio previsto in tempi molto brevi” ha affermato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Per il progetto, vincitore di un concorso di progettazione internazionale, l’amministrazione comunale ha dovuto istruire una nuova gara d’appalto dopo la revoca all’impresa precedente a causa di inadempimenti contrattuali.

Le opere prevedono la realizzazione di una scuola dell’infanzia di tre sezioni e per due sezione di una scuola primaria, per un totale di circa 400 alunni.

Sono in fase di aggiudicazione, inoltre, i lavori per i lavori del polo scolastico nel quartiere di Santa Barbara e sono in corso le procedure per l’indizione della gara dei lavori relativi al secondo lotto della scuola Pettino Vetoio, mentre quelli del primo lotto, inaugurati lo scorso mese di marzo, sono tutt’ora in corso – recita il testo pubblicato online.

“Sono oltre trenta i milioni impegnati dall’amministrazione per un importante piano di edilizia scolastica avviato dall’amministrazione che ha tra gli obiettivi primari ha quello di restituire ai bambini e ai ragazzi di questa terra luoghi di istruzione e crescita, didattica e formativa, sicuri, moderni e funzionali”.

