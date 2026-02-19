- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
L'Aquila, assemblea congressuale Uil: focus su aree interne, ricostruzione e crisi industriale.
Eventi e Cultura

L’Aquila, assemblea congressuale Uil: focus su aree interne, ricostruzione e crisi industriale.

Domani, 20 febbraio 2026, alle 10.00, presso l’Auditorium sede Uil dell’Aquila in via G. Saragat si terrà l’assemblea congressuale dell’Unione territoriale Uil L’Aquila. All’incontro parteciperanno il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, il coordinatore UP Uil L’Aquila, Luigi Di Donato, i delegati territoriali e ospiti istituzionali.

Durante l’assemblea verrà affrontato diversi temi riguardanti le aree interne della provincia, l’andamento della ricostruzione post-sisma, la crisi industriale e l’intelligenza artificiale. I partecipanti discuteranno e cercheranno soluzioni per migliorare la situazione di queste aree e affrontare le sfide che si presentano.

Barbara Del Fallo, dell’Ufficio stampa Uil Abruzzo, invita tutti i colleghi a partecipare all’importante incontro che si terrà domani. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa al numero 3392938948 o via email all’indirizzo barbaradelfallo@gmail.com.

L’appuntamento è dunque fissato per domani mattina, per discutere e confrontarsi su questioni fondamentali per il territorio aquilano.

