sabato, Dicembre 6, 2025
Attualità

L’Aquila, Assessore Lancia ad Assisi in occasione dell’8 dicembre

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Anche il Comune dell’Aquila sar? presente ad Assisi il prossimo 8 Dicembre, in occasione delle celebrazioni religiose che si terranno nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi per la Festa dell’Immacolata Concezione – A rappresentare l’Amministrazione cittadina sar? l’Assessore al Turismo Ersilia Lanca, a conferma dello stretto legame e la vicinanza spirituale tra la citt? dell’Aquila ed Assisi, rafforzati lo scorso 4 ottobre nella ricorrenza della festivit? del Santo Patrono d’Italia, con l’accensione della lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco da parte del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, lampada alimentata quest’anno dall’olio donato dalla Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “La Basilica di Collemaggio e la Porziuncola di Assisi sono due simboli della spiritualit? cristiana, che legano la citt? dell’Aquila ed Assisi in un unica e profonda devozione nei confronti di San Francesco e di Celestino V, che con  il loro insegnamento ci hanno tramandato gli altissimi valori cristiani della fratellanza, della solidariet? e della pace” – ha dichiarato l’Assessore Ersilia Lancia – “Questo profondo legame tra la nostra citt? ed Assisi, reso tangibile in varie occasioni nel 2025, anno in cui ricorre l’ottavo Centenario della composizione del “Cantico delle Creature”, sar? ribadito anche il prossimo anno, attraverso l’inserimento nel cartellone degli eventi di “L’Aquila 2026 Capitale Italiana della Cultura” dello spettacolo “Faccia a faccia con San Francesco”, con testi e recitazione di Davide Rondoni e la voce di Simona Molinari”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

