L’Aquila, Assestamento del bilancio 2025-2027 approvato dal Consiglio comunale. Il presidente Santangelo: Ringrazio maggioranza e opposizione per il senso di responsabilità, verranno finanziati interventi importanti per il futuro della città

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato ieri, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, l’assestamento di bilancio di previsione 2025-2027”. ? quanto dichiara il presidente dell’assemblea civica del capoluogo abruzzese, Roberto Santangelo – “Il dibattito che ha accompagnato la votazione – ha proseguito Santangelo – ? stato di alto profilo e per questo ringrazio i consiglieri di maggioranza e opposizione, che hanno dimostrato senso di responsabilit? nell’approvare ordinatamente questo documento cos? importante per la vita cittadina”.“Siamo in presenza di una variazione di bilancio che supera i 22 milioni di euro – ha affermato ancora il presidente del Consiglio comunale – che ha l’obiettivo di finanziare investimenti concreti per interventi in tutti gli ambiti: viabilit? e strade, scuole, decoro urbano e sottoservizi, cultura, sociale e sport”.“Questo nuovo risultato – ha concluso Santangelo – ? frutto della lungimiranza e concretezza che questo Consiglio comunale continua a dimostrare e della volont? di rendere la nostra citt? sempre pi? moderna e accessibile a quanti scelgono ogni giorno di viverla”.

