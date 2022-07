L’Aquila, Assestamento del bilancio del Comune dell’Aquila, soddisfazione del Presidente del Consiglio comunale, Santangelo.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

“Soddisfazione” stata espressa dal presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo, “per l’attivit condotta dall’amministrazione comunale nella redazione dell’assestamento del bilancio, con il quale non si incide sulle tasche dei cittadini e non di pregiudica la collettivit quanto alla regolare erogazione dei servizi, e nel contempo si provveduto a far fronte a uno dei grandi disagi del momento, e cio l’aumento esponenziale dei costi di gas, luce e acqua”.

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it