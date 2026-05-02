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L’Aquila, Ater: “Con il ‘Piano Casa’ nuovo impulso all’edilizia residenziale”

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Il nuovo decreto ‘Piano Casa’ varato dal Governo rappresenta una svolta decisiva per le politiche abitative nazionali. È quanto sostiene Luca Rocci, consigliere di amministrazione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila. Secondo Rocci, l’iniziativa voluta da Giorgia Meloni riporta finalmente al centro dell’agenda politica il diritto alla casa, superando interventi frammentari e incapaci di rispondere alle reali esigenze della popolazione.

Il provvedimento viene descritto come un cambio di passo decisivo, non solo per la quantità di risorse messe in campo, ma soprattutto per la visione strategica che lo sostiene. Rocci sottolinea che l’obiettivo principale è aumentare l’offerta abitativa attraverso il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, con particolare attenzione alle famiglie e al ceto medio.

Il consigliere fa anche appello alle istituzioni affinché si attivino per garantire una veloce attuazione del piano e per monitorare i costi degli interventi, dati i recenti aumenti dei prezzi materiali e della manodopera. Rocci si dice pronto, insieme al Cda, ad agire per tradurre le nuove norme in azioni concrete, aprendo rapidamente i cantieri e procedendo alle assegnazioni degli alloggi.

In conclusione, Rocci ribadisce l’impegno della Ater provinciale dell’Aquila nel lavorare in sintonia con l’azione governativa per offrire ai cittadini risposte serie, durature e di qualità, in linea con la necessità di garantire il diritto all’abitare a tutti i cittadini.

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