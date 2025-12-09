- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
L’Aquila: atleti La Fionda Floriano protagonisti al Gran Galà dello Sport Paralimpico 2025

Gli atleti azzurri dell’ASD La Fionda Floriano, portacolori della FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali), sono stati tra i protagonisti del “Gran Galà dello Sport Paralimpico 2025”, un evento organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico Abruzzo e tenutosi presso l’Auditorium del Parco “Renzo Piano” de L’Aquila. Questa celebrazione ha messo in luce i successi straordinari dei membri della squadra, che si sono distinti in diverse competizioni nazionali e internazionali. Durante la cerimonia, il Presidente del Comitato Abruzzo del CIP, Mauro Sciulli, ha premiato il Presidente dell’ASD La Fionda Floriano, Giorgio Pompa, insieme a quattro atleti del sodalizio di Campli, in provincia di Teramo. I riconoscimenti sono stati conferiti a Daniele Principe, Virginia Di Ilario, Pietro Camaioni e Ludovico Corradetti, che hanno contribuito in modo significativo al progetto di inclusione sportiva, distinguendosi in eventi sportivi di alto livello. Gli atleti teramani sono stati celebrati per i risultati ottenuti, in particolare nel Campionato Italiano di balestra, una specialità che ha permesso ad atleti con disabilità visiva di competere insieme ai normodotati grazie all’utilizzo della prima balestra dotata di puntatore laser e sonoro. Il riconoscimento non è solo un tributo agli sforzi individuali, ma evidenzia anche il ruolo fondamentale che l’ASD La Fionda Floriano svolge nell’ospitare e promuovere gare significative a livello nazionale, contribuendo all’inclusione nel mondo dello sport. Giorgio Pompa ha espresso grande soddisfazione per le onorificenze ricevute, definendo l’evento come “una giornata fantastica attorniati da campioni a livello mondiale che ci hanno inorgoglito”. Ha condiviso che l’esperienza ha portato al gruppo “pillole di vitamine” per affrontare al meglio le sfide future. La squadra si prepara ora ad affrontare con serenità i campionati italiani e i mondiali del 2026, con l’aspettativa di tornare a festeggiare nuove importanti vittorie. Pompa ha concluso ringraziando Mauro Sciulli, alla FIGeST, ai sponsor, e alle famiglie degli atleti per il loro supporto. L’evento non solo ha celebrato i successi sportivi, ma ha anche rafforzato l’importanza della comunità nel promuovere l’inclusione e il sostegno per gli atleti con disabilità, affermando che lo sport deve essere accessibile a tutti, senza barriere.

