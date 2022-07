L’Aquila, Atti vandalici a Santa Maria Paganica: solidarietà del sindaco Biondi ai Carabinieri aggrediti

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“In attesa che le indagini facciano il proprio corso esprimo sinceri sentimenti di vicinanza e sostegno ai Carabinieri aggrediti questa notte nell’assolvimento del proprio dovere – si apprende dalla nota stampa. Il mirabile lavoro svolto quotidianamente dalle Forze dell’ordine per garantire la nostra sicurezza un caposaldo del percorso di ripresa economica e sociale della comunit aquilana, che nelle donne e negli uomini in divisa trova un punto di riferimento insostituibile – si apprende dalla nota stampa. Solo venerd sera ho partecipato alla inaugurazione della installazione realizzata dal Maxxi, che impreziosisce, anche turisticamente, un luogo di aggregazione come Piazza Santa Maria Paganica ed sconcertante la violenza, l’incuria e la scarsa consapevolezza che alcuni giovani riservano nei confronti di spazi e beni, pubblici o privati che siano, restituiti con rinnovata bellezza alla citt. Mi auguro che le immagini delle telecamere installate nell’area contribuiscano a fare chiarezza sul grave episodio di questa notte”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

