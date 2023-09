L’Aquila, Attivazione tirocini d’inclusione sociale riservati ai componenti di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza – D.D. 2260/23

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini invita tutte le attivit? produttive e commerciali, associazioni, onlus, cooperative, con sede nel territorio comunale, qualora interessate all’inserimento nel proprio organico di personale in qualit? di tirocinanti, a contattare la societ? Synergie S.p.A. che segue tutte le fasi di attuazione, dal colloquio con i candidati fino all’avvio materiale del tirocinio con l’obiettivo di favorire il processo di empowerment grazie al Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povert?.

Ai tirocinanti verr? riconosciuta un’indennit? pari a 2.400,00 euro per sei mesi fino a 21 h settimanali, mentre i soggetti ospitanti (attivit? produttive e commerciali, onlus, associazioni, cooperative) non sono tenuti alla corresponsione di alcun onere aggiuntivo – recita il testo pubblicato online.

Con il presente invito si conta di esaurire tutte le risorse a disposizione coinvolgendo queste persone in un percorso di training on the job.

“Con questo strumento vogliamo dare la possibilit? a queste persone, di sentirsi pienamente inserite nella comunit? e questi tirocini rappresentano un momento importante di tale processo” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.

“Le attivit? del progetto possono procedere grazie alla sinergia tra pubblico e privato e alle competenze della societ? Synergie S.p.A. che segue tutte le fasi di attuazione, dal colloquio con i candidati fino all’avvio materiale del tirocinio, mentre il successivo monitoraggio ? curato dalle case manager del Servizio Sociale Professionale dell’Ente – si apprende dalla nota stampa.

“Inoltre – prosegue l’Assessore – dare una possibilit? di formazione a chi ? escluso dal circuito del lavoro significa investire sulle persone e favorire concretamente percorsi di autonomia che rappresentano la condizione fondamentale per garantire un’effettiva inclusione, offrendo al contempo un’opportunit? alle attivit? produttive e commerciali, associazioni, onlus e cooperative presenti nel territorio comunale, in un momento storico ancora segnato da grandi difficolt? sociali, economiche e di inserimento lavorativo “.

Per informazioni

Synergie SPA Project Specialist Tirocini & Politiche Attive del Lavoro 3386141544 Assistant Tirocini & Politiche Attive del Lavoro 3345607884/085.8999218

