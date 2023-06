L’Aquila, Attive due nuove postazioni per ricarica auto elettriche in via Paolucci

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Sono attive due nuove postazioni per la ricarica di veicoli elettrici situate in via Paolucci – Si tratta di dispositivi dotati di tecnologia UltraFast rechcarge (ricarica rapida 150 kW) che vanno ad ampliare la rete di infrastrutture di ricarica pubblica costituita da venti colonnine gi? attive e funzionanti presenti sul territorio comunale – “Inoltre – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani – si ? concluso positivamente il confronto condotto in questi mesi con le societ? che hanno gi? installato ulteriori dieci infrastrutture e si proceder? alla loro messa in funzione entro la met? di agosto”.

“Quello delle mobilit? alternative ? un percorso che quotidianamente sta compiendo passi in avanti e per il quale, come amministrazione, abbiamo attuato attivit? e programmi di sviluppo necessari per cogliere e vincere questa sfida – si apprende dal portale web ufficiale. Solo nello scorso mese di aprile in Giunta ? stato approvato lo schema di convenzione con Tesla Italy che porter? alla realizzazione, nel 2024, di una moderna stazione del tipo Tesla Supercharger V3 con otto nuove colonnine “supercharger” (fino a 225 kW). A breve, inoltre, verr? approvato in giunta un ulteriore protocollo d’intesa con una societ? di gestione finalizzato alla realizzazione di ulteriori punti di ricarica anche nelle frazioni di Arischia, Assergi, Roio e Coppito – aggiunge testualmente l’articolo online. – aggiungono sindaco e assessore – Con fondi PNRR pari ad oltre dodici milioni di euro procederemo all’acquisto di diciotto bus elettrici che andranno ad aggiungersi ai 17 gi? attivi sulle nostre strade mentre complessivamente, ad oggi, sono stati stanziati fondi per oltre 1,8 milioni euro per incentivare l’acquisto di bici a pedalata assistita e automobili non alimentate da combustibili fossili, per un totale di quasi 2000 istanze liquidate (199 per le auto e 1723 per le ebike)”.

“Governare i processi vuol dire non solamente gestirli ma, molto spesso, prevederli e anticiparli – precisa il comunicato. In tal senso il nostro Comune ha da tempo attuato politiche prospettiche che consentiranno di essere al passo con le esigenze dettate dalle normative di riferimento e le necessit? del mercato” concludono sindaco e assessore –

